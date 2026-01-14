Cae asesino de jefe de producción de ladrillera: pertenecería a ‘Los injertos de Puente Piedra”

Luego de un trabajo realizado por los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), se dio con la captura del asesino de Odar Olarte Mercado (42), jefe de producción de ladrillera Pirámide en Carabayllo, quien fue ultimado el 18 de diciembre de 2025.

IDENTIDAD DEL SICARIO

Al ser intervenido, se conoció que Saulo Gil Muyama, de 20 años, fue el sicario que le quitó la vida a Olarte Mercado. De igual manera, la PNP maneja la hipótesis de que el criminal pertenecería a la banda criminal ‘Los injertos de Puente Piedra’.

Durante el operativo, los efectivos de la PNP hallaron droga y municiones en el poder de Gil Muyama. Además, el teniente general Manuel Lozada reveló que se encuentran detrás de los otros miembros de la organización delincuencial que operaría en Lima norte.

Finalmente, Lozada reveló que Saulo Gil contaba con antecedentes prontuarios, ya que se encontraba inmiscuido en delitos desde los 15 años, por lo que tuvo que ser internado en el centro de rehabilitación de Maranguita.