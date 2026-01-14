Más de 10 ataques contra buses de transporte público en lo que va del año

Los ataques constantes contra el transporte público fueron una de las principales razones por las que miles de vehículos dejaron de circular este miércoles 14 de enero en Lima y Callao, como parte de una medida de protesta contra el Gobierno, exigiendo acciones urgentes frente a la extorsión, delito que ya ha dejado choferes fallecidos y múltiples escenas de violencia.

Uno de los hechos más recientes ocurrió en San Juan de Lurigancho (SJL), donde un bus de la empresa “Negociaciones Santa Anita” fue amenazado por un falso pasajero, quien abordó la unidad para increpar conductor, que minutos después fue baleado por sus cómplices que se trasportaban en una moto.

Otro ataque se registró en las últimas horas contra un vehículo de la línea “Las 50”, que cubre la ruta San Juan de Lurigancho–Callao, cuando extorsionadores detonaron un artefacto pirotécnico en plena vía, generando pánico entre los pasajeros, aunque no se reportaron víctimas.

MÁS DE 10 ATENTADOS EN LO QUE VA DEL AÑO

Según cifras preliminares, más de 10 atentados contra empresas de transporte público se han registrado en lo que va del año en Lima y Callao, perpetrados por bandas de extorsionadores que exigen el pago de cupos para permitir la operación de las unidades, dejando choferes y pasajeros afectados por la creciente inseguridad.