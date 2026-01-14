Playa Agua Dulce podría ser cerrada por contaminación generada por veraneantes

La Municipalidad Distrital de Chorrillos advirtió que la playa Agua Dulce, uno de los destinos más concurridos durante la temporada de verano, podría ser cerrada al público debido a la contaminación que generan los propios veraneantes.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el alcalde del distrito, Richard Cortez Melgarejo, advirtió que la playa Agua Dulce podría ser cerrada dentro de tres semanas si los bañistas que acuden no toman consciencia respecto a la contaminación que generan.

"El mensaje que se le envía a todos los veraneantes es que vengan, disfruten de un día de sol y playa, pero con respeto. Si persiste (el hecho) de que sigo recogiendo más de 20 toneladas (de basura) cada fin de semana, pues me veo en la obligación de cerrar la playa", dijo.

RESTRICCIONES

Asimismo, el burgomaestre recordó que el Municipio de Chorrillos cuenta con ordenanzas que regulan y restringen el ingreso de comida y bebidas alcohólicas a la playa: "Tenemos puntos de control donde decomisamos la comida, sobre todo en los fine de semana, donde hay alrededor de 60 mil visitantes", sostuvo.