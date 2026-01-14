Paro de transportistas: mercados del Centro de Lima operan con normalidad

A pesar del paro de transportistas de este martes 14 de enero en Lima y Callao, los mercados de la capital, especialmente los ubicados en el Centro de Lima, continuaron atendiendo con normalidad, registrando una importante presencia de comerciantes y compradores desde tempranas horas.

El Mercado Central y otros centros de abastos como Mesa Redonda mostraron una gran afluencia de público, pese a que en la avenida Abancay el tránsito vehicular fue escaso, debido a la limitada circulación de buses de transporte público en la zona.

Cabe precisar que por esta vía se desplazaron con normalidad los buses del corredor morado, los cuales no acataron la paralización, al igual que taxis, colectivos y algunos vehículos informales, permitiendo el traslado de personas hacia el corazón comercial de la capital.

MERCADOS DEL CENTRO DE LIMA OPERAN CON NORMALIDAD

Comerciantes y compradores aseguraron haber llegado sin mayores inconvenientes a sus centros de trabajo y puntos de compra, destacando que estos establecimientos del Centro Histórico de Lima, conocidos por su alta concurrencia diaria, mantuvieron su actividad habitual pese al paro.