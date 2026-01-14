Esposa de chófer atacado pide ayuda a José Jerí: “No trabaja y necesita terapia”

En medio del paro de transportistas convocado para este miércoles 14 de enero ante los constantes casos de extorsiones que vive el gremio, la esposa de un conductor atacado tuvo un impase con la seguridad de José Jerí tras buscar conversar con el presidente.

Con el objetivo de charlar con el mandatario, la pareja de la víctima no pudo acercarse fácilmente a Jerí Oré y le exigió a la comitiva que vela por la integridad del jefe de Estado que apoyen a la ciudadanía y no a los criminales. “Así deben ser con los delincuentes”.

LOGRÓ JUNTARSE CON EL PRESIDENTE

Tras obtener el permiso de la seguridad del presidente, la esposa de la víctima atacada logró estar frente a frente con José Jerí y le pidió apoyo al mandatario para que pueda colaborar con su familia, ya que están viviendo un momento complicado.

“Señor presidente, (mi esposo) está sin chamba, no trabaja, necesita medicamentos, necesita terapia. Usted dice que nos van a ayudar. ¿Quién nos ha ayudado a nosotros? Nada. Aún, compañero, si lo ayudaron, gracias a Dios. (…) Mi esposo no trabaja desde hace 4 meses. Lo balearon y eso no es justo”, mencionó.

Finalmente, tras escuchar a la fémina, el jefe de Estado recogió todas las demandas de la ciudadana y aseguró que buscarán la manera adecuada de brindarle el apoyo necesario al chofer atacado, quien no tiene un puesto laboral.