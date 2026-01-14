Escasez de buses obliga a ciudadanos a usar colectivos y taxis en Puente Nuevo

El paro de transportistas acatado por la mayoría de empresas en Lima y Callao ha generado un fuerte impacto en miles de usuarios, quienes desde las primeras horas de la mañana continúan enfrentando serias dificultades para llegar a sus centros de trabajo y estudio debido a la escasez de unidades de transporte público.

Uno de los puntos más afectados fue Puente Nuevo, en el distrito de El Agustino, donde normalmente circula un gran flujo de buses durante las horas punta; sin embargo, este martes decenas de personas aguardaron sin éxito la llegada de alguna unidad, viéndose obligadas a recurrir a taxis o colectivos ante la ausencia de transporte regular.

Esta situación permitió que el transporte informal y los colectivos tomen las principales rutas, trasladando pasajeros a lo largo de la vía de Evitamiento, donde numerosos usuarios optaron por estas alternativas para evitar mayores retrasos en sus desplazamientos.

USUARIOS RECURREN A COLECTIVOS ANTE DEMORA Y ESCASEZ DE BUSES

Pese a la presencia de algunos buses conocidos como “los chinos”, los usuarios señalaron que los tiempos de espera son excesivos, lo que los obliga a buscar otras opciones de transporte; además, indicaron que, hasta el momento, los pasajes en colectivos no se han incrementado, aunque persiste la preocupación por la informalidad.