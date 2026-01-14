Transportistas exigen reglamentar ley contra extorsiones tras ola de ataques

El paro de transportistas de este martes 14 de enero viene afectando seriamente a miles de ciudadanos debido a la escasez de unidades de transporte público en Lima y Callao, lo que generó largas caminatas, retrasos y dificultades para llegar a centros de estudios y centros laborales durante las primeras horas de la mañana.

Ante este escenario, Martín Ojeda, representante del gremio Transportes Unidos, informó que, durante una reunión con el presidente José Jeri, solicitaron de manera urgente la reglamentación de la ley contra las extorsiones, la prohibición de dos personas a bordo de una motocicleta y la entrega de un bono económico para los deudos de los choferes asesinados por organizaciones criminales.

“Han sido cerca de 10 ataques en solo 11 días de enero. Que haya paro y las pistas estén vacías no garantiza que las extorsiones vayan a parar”, señaló Ojeda en declaraciones a Panamericana Televisión, al advertir que la violencia contra transportistas continúa pese a las protestas.

El dirigente también negó que en la reunión se haya planteado la flexibilización de sanciones al transporte público, como sostuvo el presidente de transición. “En ningún momento se habló de flexibilización de sanciones”, precisó, descartando cualquier pedido en ese sentido.

Ojeda cuestionó además que, en reiteradas ocasiones, el Ministerio Público y el Poder Judicial hayan permitido la liberación de delincuentes involucrados en extorsiones al sector transporte, remarcando que la inseguridad no es solo responsabilidad del Ejecutivo.

ADVERTENCIA DE NUEVO PARO SI NO SE REGLAMENTA LA LEY CONTRA LAS EXTORSIONES

Finalmente, el representante gremial descartó que el paro de transportistas se extienda hasta mañana y aseguró que las unidades volverán a circular con normalidad; sin embargo, no descartó una nueva paralización si hasta el sábado no se observan avances concretos en la reglamentación de la ley contra las extorsiones, la cual consideran clave para frenar la violencia.