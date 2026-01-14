Delincuentes vestidos de policías asaltan a hombre en SMP: víctima pensó que era un operativo

En medio del estado de emergencia, los casos de inseguridad ciudadana continúan poniendo en zozobra a la población. Esta vez, delincuentes se vistieron como agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) para asaltar a un hombre, quien se trasladaba en una camioneta por el Jr. Huancayo en San Martín de Porres (SMP).

De acuerdo a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del distrito, a las que tuvo acceso un equipo de Panamericana Televisión, los vecinos de la zona y la propia víctima del atraco pensaron que todo formaba parte de un operativo de los agentes de la PNP.

MODUS OPERANDI DE LOS CRIMINALES

Con el propósito de concretar su golpe, los criminales utilizaron cinco camionetas, las cuales le cerraron el paso al hombre, quien al ver que los supuestos efectivos tenían armas de fuego, decidió entregarle todas sus pertenencias. Con el botín en la mano, los delincuentes escaparon con dirección a la Av. Perú.

Finalmente, tras este hecho, los residentes donde se registró este robo exigieron al Ministerio del Interior (Mininter) y PNP realizar operativos constantes por las calles de SMP, ya que el distrito continuamente se está viendo afectado por la inseguridad.