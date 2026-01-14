Paro de Transportistas: Así se desarrolla la paralización en SJL

El día de hoy, miércoles 14 de enero, se viene llevando a cabo un nuevo paro de transportistas en Lima Metropolitana y el Callao, en protesta por la ola de extorsiones y sicariato que viene afectando a los trabajadores de dicho rubro.

En ese sentido, un equipo de 24 Horas Mediodía se dirigió hasta la estación Santa Rosa de la avenida Andrés Wiesse, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL) para conocer a detalle la situación actual de dicho sector de la capital durante el paro.

Nuestras cámaras lograron registrar la nula presencia de buses de transporte público en los alrededores, únicamente se encontraban operativas algunas mototaxis y combis informales.

SUBE PASAJE

Cabe precisar que dichas unidades han aumentado por el día de hoy la tarifa para tramos cortos. Pasajeros reportaron que vienen pagando a partir de un sol con cincuenta céntimos para llegar a sus destinos.