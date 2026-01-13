PNP tras los pasos de organización criminal denominada “La Federación”

La Policía Nacional del Perú se encuentra tras los pasos de la organización criminal denominada “La Federación”, luego de la difusión de un video en el que un grupo de sujetos encapuchados y armados amenaza de muerte a otras bandas dedicadas a la extorsión en distintos puntos de la capital. El material viene siendo analizado por especialistas para determinar su procedencia.

El coronel PNP Holger Obando, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, informó que el audiovisual muestra a individuos portando armas de largo alcance y lanzando advertencias directas contra organizaciones que cobran cupos. Según explicó, el contenido podría revelar una disputa entre grupos criminales por el control de territorios y actividades ilícitas.

En declaraciones al noticiero 24 Horas, Holger Obando precisó que los peritos de la Policía están revisando minuciosamente el video para ubicar los escenarios, identificar voces y analizar cualquier detalle que permita llegar a los responsables. Asimismo, aseguró que este tipo de material es clave para reforzar las investigaciones que ya se encuentran en curso.

GOLPE A LA CRIMINALIDAD

El alto mando policial añadió que, de manera paralela, en las últimas horas se logró desarticular a cuatro organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y al cobro de cupos en Lima, como parte de una ofensiva contra estas mafias. La PNP reafirmó que continuará intensificando los operativos para frenar la violencia y devolver la tranquilidad a la ciudadanía.