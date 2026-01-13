Contraloría alerta sobre más de 2.500 deficiencias en comisarías del país

Un reciente informe de la Contraloría General de la República ha puesto en evidencia una situación crítica en las comisarías del país. La evaluación, denominada Comisarías Básicas 2025, se realizó entre octubre y noviembre del año pasado y revisó 485 dependencias policiales de un total de 1.318 existentes a nivel nacional. El resultado fue contundente: se detectaron 2.582 situaciones adversas que comprometen el funcionamiento regular de estas sedes encargadas de brindar seguridad ciudadana.

El estudio revela que Lima Metropolitana concentra la mayor cantidad de deficiencias, con decenas de comisarías que presentan problemas simultáneos en infraestructura, logística y equipamiento. Paredes agrietadas, techos en riesgo, instalaciones eléctricas expuestas y ambientes deteriorados son parte del panorama que se repite en varias dependencias de distritos como Breña, La Victoria, San Juan de Lurigancho y Surquillo, algunas de las cuales incluso han sido calificadas como inhabitables.

Crisis en comisarías de Lima Metropolitana compromete la seguridad ciudadana

A estas carencias se suma la falta de recursos operativos básicos. Más del 40% de la flota vehicular policial a nivel nacional se encuentra fuera de servicio, lo que limita seriamente la capacidad de patrullaje y respuesta ante emergencias. En varias comisarías también se reportaron computadoras inoperativas o inexistentes, una situación que obliga en muchos casos a que los propios agentes utilicen equipos personales para poder registrar denuncias y atender a los ciudadanos.

El informe también recuerda que en 2024 el Ejecutivo transfirió 45,7 millones de soles al Ministerio del Interior para fortalecer la lucha contra la delincuencia, recursos que se han orientado principalmente a la compra de armas y chalecos antibalas. Sin embargo, la Contraloría advierte que el problema es más profundo y requiere un plan integral que incluya infraestructura, tecnología, movilidad y personal, a fin de evitar que las comisarías sigan funcionando en condiciones que ponen en riesgo tanto a los policías como a la población.