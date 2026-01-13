Dos intervenidos tras ataque que terminó con la vida de exmilitar en VMT

Un exmiembro de las Fuerzas Armadas fue asesinado a balazos en el distrito de Villa María del Triunfo luego de intentar impedir que delincuentes se llevaran su camioneta. La víctima, identificada como Melder Lavado Contreras, había llegado al mercado San Francisco cuando fue interceptado por sujetos armados que se movilizaban en una mototaxi.

Según los registros de videovigilancia municipal, el vehículo menor ya venía siguiendo a la camioneta antes de que Lavado se estacionara. En las imágenes se observa cómo tres individuos descienden de la mototaxi y se dirigen directamente hacia el exmilitar, quien, al percatarse del asalto, corrió y arrojó las llaves para evitar el robo, acción que terminó costándole la vida.

Cámaras y persecución tras el ataque

Tras los disparos, los atacantes escaparon en la misma mototaxi. Un ciudadano que presenció el hecho decidió seguirlos y, minutos después, un agente de Serenazgo se sumó a la persecución mientras alertaba a la Policía Nacional del Perú. De acuerdo con un funcionario municipal, la mototaxi implicada habría circulado con una placa presuntamente clonada.

La PNP, con apoyo de las Fuerzas Armadas, desplegó un operativo en la zona para ubicar a los responsables del crimen, logrando intervenir a dos personas en el marco de estas acciones. En paralelo, los familiares de Melder Lavado acudieron a la Morgue Central de Lima, donde confirmaron que el exmilitar deja a una menor de edad en situación de orfandad.