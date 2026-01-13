Cayó “El Químico”: narcotraficante era experto en hacer indetectable la cocaína

Edison Romero Parga, conocido en el mundo del narcotráfico con el alias de “El Químico”, fue capturado por la Policía Nacional cuando retornaba al país y hoy cumple prisión preventiva en el Perú. Se trata de un objetivo de alto valor para la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), debido a su rol clave en la transformación y envío de clorhidrato de cocaína hacia mercados internacionales.

Según explicó el director antidrogas de la PNP, general Leiby Huamán, Romero tenía la capacidad de “neutralizar” la cocaína mediante complejos procesos químicos, convirtiéndola en una especie de resina negra o jebe líquido. Con este material fabricaba tornamesas, equipos de DJ y otros dispositivos de sonido, los cuales eran enviados al extranjero sin levantar sospechas en los controles tradicionales de droga, incluso con el uso de canes, reactivos y escáneres.

Las investigaciones revelan que “El Químico” utilizaba rutas aéreas y marítimas que incluían Guatemala, Puerto Rico y Francia, y que solo por vías oficiales registraba al menos 65 salidas del país, además de otros desplazamientos por pasos irregulares. La Policía también ha identificado mensajes que vincularían a otros miembros de su familia en estas operaciones, quienes tendrían la capacidad de revertir la droga una vez que él la encapsulaba en los objetos.

EXTRADICIÓN A ESTADOS UNIDOS

Romero Parga fue intervenido el 22 de diciembre en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, luego de un retraso en su retorno desde España. Actualmente enfrenta nueve meses de prisión preventiva y, según las autoridades, en los próximos seis meses debería concretarse su extradición a Estados Unidos, donde es requerido por un tribunal federal por delitos de conspiración para fabricar y distribuir sustancias con cocaína, principalmente en Puerto Rico, con destino final al mercado estadounidense.