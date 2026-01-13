Conductores infractores podría perder brevete si es que no cumplen con cursos de seguridad

En distintos puntos de Lima, el incumplimiento de las normas viales se ha vuelto una escena cotidiana. Un ejemplo visible es la intersección del jirón Zorrito con la avenida Alfonso Ugarte, donde pese a existir una señal clara que prohíbe el giro a la derecha, conductores y hasta efectivos policiales desobedecen la indicación. A ello se suman motociclistas que realizan maniobras riesgosas, exponiendo su integridad y la de terceros.

Estas conductas reflejan una cultura de informalidad y transgresión que se ha instalado en las vías del país. De acuerdo con cifras oficiales, en promedio 12 personas mueren cada día en siniestros de tránsito, una estadística que pone en evidencia la gravedad del problema. En calles, avenidas y carreteras, las infracciones no solo son frecuentes, sino que se han normalizado.

Ajustes al sistema de puntos y cursos obligatorios

Frente a este escenario, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que ha realizado cambios al sistema de control por puntos de las licencias de conducir y ha activado un mecanismo que permite reducir infracciones acumuladas. El vocero de la entidad explicó que los conductores que pasen dos años sin cometer faltas reciben 50 puntos adicionales, los cuales pueden utilizarse para compensar una infracción futura, siempre que se mantenga un historial responsable.

En paralelo, se ha reforzado la exigencia de cursos de seguridad vial para quienes acumulen sanciones. La medida busca que los infractores no solo paguen una multa, sino que también accedan a capacitación obligatoria para evitar la pérdida del brevete. Sin embargo, encuestas recientes revelan que una mayoría de conductores desconoce el reglamento de tránsito, lo que agrava la falta de cumplimiento y limita el impacto de las políticas de control.