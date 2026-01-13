Cae el “Monstruo del Sur”: cabecilla extorsionaba a empresas de transporte

La División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri ejecutó en las últimas horas dos operativos de alto impacto en Santiago de Surco y Ventanilla, que permitieron desarticular a los remanentes de la organización criminal “Los Trujillanos” y a la banda conocida como “Los Galácticos del Cerro”. Las acciones policiales estuvieron dirigidas contra redes que venían sembrando el terror mediante amenazas, atentados y cobros de cupos en Lima sur y el cono norte del Callao.

En Surco fue capturado alias “Chon”, sindicado como el “Monstruo del Sur”, presunto cabecilla de los llamados “Amigos del Sur”, remanente de “Los Trujillanos”. Según la Policía, el sujeto se ocultaba en una exclusiva zona del distrito para pasar desapercibido, pese a contar con una requisitoria vigente. Había sido detenido en julio de 2024 por extorsión y, tras recuperar su libertad, habría retomado sus actividades criminales en distritos como San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y Surco.

El director de Investigación Criminal, general Víctor Revoredo, señaló que el detenido tiene un perfil similar al del “Monstruo” y que la organización había llegado a extorsionar hasta a 12 empresas de transporte público, además de estar vinculada a ataques armados contra paraderos y buses. “Salió con más fuerza, pero ahora ha vuelto a ser puesto fuera de circulación”, sostuvo el alto mando policial, quien reconoció que aún queda mucho por hacer frente a estas mafias.

CAPTURARON A LOS GALÁCTICOS

En paralelo, en Pachacútec, Ventanilla, otro equipo de la Dirincri dio un golpe contra “Los Galácticos del Cerro”, una banda que venía extorsionando a una joven tiktoker, a quien exigían el pago de 7 mil soles mediante mensajes y videos intimidatorios. Durante el operativo se incautaron celulares, armas y cartas extorsivas, y los detenidos permanecen en la División de Extorsiones mientras continúan las investigaciones para desarticular por completo estas redes criminales.