Callao proyecta implementar Metropolitano y Corredor Rosado para mejorar transporte público

El Metropolitano y un nuevo sistema de corredores complementarios serán los ejes del plan de transporte público que la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y la Municipalidad Provincial del Callao buscan implementar en el primer trimestre de 2026. Así se definió en una reciente reunión entre ambas entidades, que apunta a ordenar el tránsito y ofrecer un servicio más rápido y seguro para miles de usuarios del primer puerto.

Uno de los proyectos centrales es el Corredor Rosado, que recorrerá las principales arterias de la provincia constitucional con carriles segregados. La primera ruta se trazará por las avenidas Venezuela, Guardia Chalaca y Miguel Grau; mientras que una segunda partirá desde Gambetta y seguirá por Carlos Izaguirre, Bertello y Japón hasta culminar en Quilca. Una tercera ruta se establecerá por la avenida Tomás Valle, desde Túpac Amaru hasta Faucett.

El presidente de la ATU, David Hernández, señaló que en un plazo de tres meses podría concretarse la segregación vial para priorizar el transporte público. “Quienes menos condiciones y menos recursos tienen son las personas que viajan en los servicios de transporte público, por eso debemos darles prioridad”, indicó. Por su parte, el alcalde del Callao, Pedro Spadaro, resaltó que el Corredor Rosado llegará hasta Ventanilla.

LLEGARÁ AL AEROPUERTO

Otra de las propuestas clave es la implementación de alimentadores del Metropolitano, con una ruta que partiría desde Plaza Norte y se extendería hasta el aeropuerto internacional Jorge Chávez. El vocero municipal Carlos Arana explicó que, gracias a la amplitud de la nueva avenida Tomás Valle, el trayecto podría completarse en menos de 25 minutos y a un costo inferior a tres soles. Las autoridades anunciaron que en dos semanas volverán a reunirse para definir el cronograma de ejecución.