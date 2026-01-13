Lurigancho-Chosica: puentes en riesgo ante llegada de lluvias y huaicos

El colapso y deterioro de diversos puentes en Lima y varias regiones del país se ha convertido en una preocupación constante durante las emergencias meteorológicas de los últimos años. En ese contexto, un recorrido realizado por Panamericana Televisión por estructuras del este de la capital revela el alto nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran muchos de estos pasos, exponiendo a miles de vecinos a un riesgo permanente.

Uno de los casos más alarmantes es el puente San Roque, que une los distritos de Lurigancho-Chosica y Ate sobre el río Rímac. En la plataforma por donde transitan los peatones se observa una fuerte oxidación, con planchas de metal carcomidas y orificios cada vez más grandes, producto del desgaste y la falta de mantenimiento. Vecinos de la zona aseguran que las intervenciones municipales son esporádicas y superficiales, a pesar del visible deterioro de la estructura.

La situación se agrava al conocerse que, según la propia Municipalidad de Lurigancho-Chosica, entre el 80% y 90% de los puentes del distrito requiere una evaluación estructural urgente. El gerente de Gestión de Riesgos del Desastre, ingeniero Gustavo Mayor, indicó que existen al menos 20 puentes, entre vehiculares y peatonales, que deberían ser analizados para determinar su resistencia frente al aumento del caudal del río y los procesos de socavación y erosión fluvial.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Otro punto crítico es el puente Javier Pérez de Cuéllar, en Chaclacayo, donde se ha detectado un desnivel y una separación en la losa de concreto que podría representar un serio peligro, especialmente durante la noche. Los vecinos denuncian que no existen trabajos de prevención y que las autoridades solo reaccionan cuando ocurre una emergencia. Con las alertas por lluvias ya activadas en Lima y regiones, el tiempo para prevenir prácticamente se ha agotado, y ahora el riesgo de tragedias dependerá de lo que no se hizo a tiempo.