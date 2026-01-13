Caso “Los Alta Gama”: seis policías detenidos por presunta extorsión a ciudadanos en Lurín

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte ejecutó un operativo que permitió la detención preliminar de seis efectivos policiales investigados por un presunto caso de concusión ocurrido en Lurín el 20 de noviembre. Según la investigación fiscal, dos ciudadanos fueron intervenidos en circunstancias irregulares, despojados de su vehículo y trasladados en un patrullero hasta una sede policial de San Martín de Porres, donde se habría intentado incriminarlos con droga y otros objetos.

De acuerdo con el testimonio de las víctimas, durante la retención un alférez les indicó que debían “arreglar” su situación con quien entonces era comandante y hoy ostenta el grado de coronel. Este oficial, según la denuncia, les habría exigido 3 mil soles a cambio de dejarlos en libertad. Solo uno de los dos afectados decidió continuar con el proceso ante el Ministerio Público, lo que permitió el avance de la investigación.

Operativo “Los Alta Gama” y detenciones en complejo policial

Con esa base, el despacho del fiscal provincial Jorge García Juárez solicitó y obtuvo las órdenes de allanamiento y detención por siete días contra los implicados, bajo la presunta comisión del delito de concusión, que sanciona el uso del cargo público para exigir beneficios indebidos. La diligencia, denominada “Los Alta Gama”, se ejecutó incluso dentro del complejo policial Aramburú, en Surquillo, donde fue intervenido el coronel recientemente ascendido.

Tras conocerse el caso, el general Víctor Revoredo recordó que existen otros agentes que sí contribuyen a la lucha contra el crimen y que han logrado poner tras las rejas a exefectivos vinculados a organizaciones delictivas, como Yohairo Arancibia. Mientras avanza la investigación fiscal, los seis policías permanecen bajo detención preliminar, en un proceso que busca esclarecer responsabilidades y preservar la legalidad dentro de la institución.