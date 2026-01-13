Paro de transportistas: más de 22 mil buses no saldrán a trabajar en Lima y Callao

Lima y Callao amanecerán sin transporte público este miércoles 14 de enero, tras confirmarse la participación de entre 320 y 340 empresas en un paro general del sector. La medida responde a la creciente ola de inseguridad y extorsiones que golpea a los transportistas, quienes denuncian constantes amenazas y ataques por parte de organizaciones criminales dedicadas al cobro de cupos.

De acuerdo con los organizadores, más de 22 mil unidades no saldrán a operar, lo que dejará prácticamente inmovilizados a los distritos de Lima norte, sur, este, centro y el Callao. Entre las principales empresas que acatarán la paralización figuran La 50, El Rápido, Transporte Huáscar, Vipusa, Edilberto Ramos, Urbanito, Nueva América, Chosicano, Santa Catalina, Etuchisa y Cristo de Pachacamilla.

El presidente de la Confederación Nacional de Transportistas (Conet), Julio Raurau, sostuvo que el sector vive una situación límite. “Todas las empresas de Lima y Callao nadie va a operar. La criminalidad nos sigue atacando, nos están matando y extorsionando”, afirmó, al señalar que dirigentes y conductores incluso han tenido que cambiar de domicilio y usar teléfonos a nombre de terceros para evitar ser ubicados por los delincuentes.

LLAMADO AL EJECUTIVO

Por su parte, el director nacional de Defensa de la Conet, Ramón Rubín, exigió al Ejecutivo medidas drásticas frente a la criminalidad, como la declaratoria de un estado de sitio y la intervención de las Fuerzas Armadas. Los transportistas demandan además penas más severas para los extorsionadores, en un contexto en el que, según denuncian, en lo que va del año ya se han registrado al menos 10 ataques contra unidades de transporte público.