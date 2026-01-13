Cae líder de la banda criminal ‘Los Amigos del Sur’: exigía cupos a empresas de transporte

En medio de un operativo realizado por los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en compañía del presidente José Jerí, se pudo lograr la captura del presunto líder de la banda criminal conocida como ‘Los Amigos del Sur’, dedicado al cobro de cupos a por lo menos 12 empresas de transporte que realizaban su ruta por Lima Sur.

De acuerdo a la información que manejaban los efectivos de la PNP, el detenido junto a sus cómplices operaba como una organización criminal al mismo nivel que el del apresado Erick Moreno Hernández, alías ‘El Monstruo’.

¿CÓMO OPERABA LA BANDA CRIMINAL?

El cabecilla de la banda criminal intentó pasar desapercibido con sus operaciones; sin embargo, se dio con su paradero en una vivienda ubicada en la cuadra 32 de Caminos del Inca en Surco, donde se encontraron todas las evidencias necesarias para culparlo de extorsión.

Cabe mencionar que el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, reveló que el presunto cabecilla de ‘Los Amigos del Sur’ no solo extorsionaba a empresas de transporte público, sino a diversos negocios de Lima sur.