Paro de Transportistas: Estas empresas no saldrán a trabajar mañana 14 de enero

Más de 20 mil unidades de transporte público no saldrán a trabajar este miércoles 14 de enero en Lima y Callao, como medida de protesta frente a las extorsiones y la creciente ola criminal que afecta directamente al sector transporte.

Diversos gremios de transportistas de Lima y Callao anunciaron una paralización total acompañada de una marcha pacífica, que recorrerá las principales avenidas de la capital. Los representantes del sector señalaron que buscan hacer oír su voz y exigir al Gobierno medidas urgentes y efectivas para frenar la inseguridad que pone en riesgo la vida de conductores y cobradores.

Según informaron, el 100% de los vehículos formales dejará de operar durante toda la jornada. En total, 120 empresas de transporte público acatarán la paralización, afectando rutas urbanas y corredores en distintos puntos de la ciudad.

LLAMADO A LOS USUARIOS ANTE LA PARALIZACIÓN

Las empresas de Lima norte, sur, centro, este y Callao confirmaron que no brindarán servicio, por lo que hicieron un llamado a los usuarios que utilizan estas unidades para trasladarse a sus centros de trabajo y estudios a tomar precauciones, ya que no habrá transporte público formal en toda la capital y el primer puerto.