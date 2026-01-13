Julio Campos a José Jerí previo a paro de transportistas: “Lo único que ha hecho es show”

Tras conocerse que este miércoles 14 de enero se realizará un paro de transportistas en Lima ante los constantes ataques que sufren los conductores, el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, respaldó la movilización que se realizará mañana.

En conversación, Campos culpó al Poder Ejecutivo que lidera José Jerí por los constantes hechos criminales que sufren diariamente. Además, enfatizó que las promesas que realiza el presidente no se cumplen y todo lo hace por quedar bien ante las cámaras.

“Basta ya que no tengamos estrategias hasta el momento. Este Gobierno de José Jerí lo único que ha hecho es show (…) No tienen ninguna estrategia. En vez de acompañarnos (a la marcha), deberían elaborar planes para que no tengamos asesinatos”, manifestó.

¿CUÁNTOS BUSES APAGARÁN MOTORES?

Alrededor de 22 mil buses de diversas empresas de transporte apagarán motores este miércoles 14 de enero, por lo que se estima que millones de ciudadanos se verán perjudicados para movilizarse a sus centros de trabajo.