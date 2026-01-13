Capturan a seis policías acusados de pedir 3 mil soles de coima

La Policía Nacional del Perú (PNP) logró la captura de seis efectivos policiales acusados del delito de concusión. Entre los implicados figuran un coronel, un alférez y cuatro suboficiales, quienes vienen siendo investigados por presuntos actos de corrupción.

Como se sabe, el delito de concusión se configura cuando un funcionario público, abusando de su cargo, exige un beneficio patrimonial indebido, conocido comúnmente como coima. Los hechos por los cuales son investigados habrían ocurrido en la zona de Lurín.

Según la denuncia presentada por dos ciudadanos, estos habrían sido obligados a subir a un patrullero bajo una acusación poco clara. Una vez dentro del vehículo, los efectivos policiales les habrían solicitado “arreglar” la situación, advirtiendo que, de lo contrario, les sembrarían droga.

3 MIL SOLES DE COIMA

De acuerdo con la investigación, los agentes habrían exigido 3 mil soles a las víctimas a cambio de dejarlas en libertad. Este caso fue materia de varios meses de seguimiento e investigación, lo que permitió finalmente la captura de los presuntos implicados. No se descarta que más efectivos policiales estén involucrados en estos hechos.

La investigación está a cargo de la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, en coordinación con el Ministerio Público, entidades que han reunido una serie de elementos probatorios que comprometerían a los efectivos detenidos. No obstante, las diligencias continúan para determinar la responsabilidad y gravedad de los hechos.