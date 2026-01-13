Paro de transportistas: ¿Cuántos buses no saldrán a trabajar el miércoles 14 de enero?

Ante los constantes casos criminales que se registran en el sector transportes, dirigentes del gremio anunciaron que este miércoles 14 de enero realizarán un paro con el propósito de alzar su voz de protesta ante el Gobierno que lidera José Jerí.

En medio de esta situación, más de 22 mil unidades de transporte público han decidido no salir a trabajar mañana y realizar una manifestación pacífica por las calles de la capital, donde esperan que sus demandas sean escuchadas y atendidas.

CIFRAS QUE DEJARON EL 2025

En los 10 meses que estuvo Dina Boluarte en la presidencia y los dos meses de José Jerí en el Poder Ejecutivo, se registraron 180 asesinatos contra personas vinculadas al sector transporte, como chóferes, cobradores, jaladores y gerentes.

Producto de las protestas suscitadas el año pasado, se tuvieron pérdidas económicas que sobrepasaron los 12 millones de soles. En tan solo 13 días del 2026, se han tenido 10 atentados contra transportistas, quienes ya no soportan esta situación.