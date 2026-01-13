Ex preso político relata el “infierno” vivido en cárcel de Venezuela

Uno de los presos políticos recientemente liberados en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro habló por primera vez con los medios de comunicación y relató los difíciles momentos que le tocó vivir durante su encarcelamiento.

Julio Itriago calificó a los centros penitenciarios La Crisálida y El Rodeo I como “el mismo infierno en la tierra”. “Es una experiencia horrible que te cambia la vida. Estar en permanente tormento, sin paz ni tranquilidad”, señaló.

“Estar en una prisión venezolana es vivir en el infierno aquí en la tierra. Es sumamente traumático y doloroso. Ha sido la peor experiencia que he tenido en mi vida. La alimentación y el descanso son infrahumanos”, agregó.

Itriago fue encarcelado injustamente por protestar contra el régimen de Maduro. Formaba parte del partido opositor Vente Venezuela, donde se desempeñaba como coordinador, y permaneció más de 15 meses en prisión.

PRESOS POLITICOS LIBERADOS

Según la ONG Foro Penal, se anunció la liberación de 24 presos políticos en Venezuela, entre ellos la venezolana Rosa Chirinos Zambrano, esposa del ciudadano peruano Renzo Huamachuno, quien también fue liberado en julio pasado. Ambos fueron detenidos por protestar contra la reelección de Nicolás Maduro.

Hasta el momento, la cifra exacta de liberados sigue en discusión, ya que mientras el gobierno venezolano anunció la excarcelación de más de 100 personas, las ONG de derechos humanos sostienen que el número real sería menor.