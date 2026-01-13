Capturan a presuntos implicados en el asesinato de exmilitar durante violento asalto

Las autoridades lograron la captura de dos presuntos implicados en el asesinato del ex militar Melder Lavado Contreras, quien fue interceptado por delincuentes para robarle su camioneta en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT)

Las cámaras de seguridad registraron con precisión el momento del asalto y posterior crimen, donde se observa cómo tres delincuentes huyen tras el ataque a bordo de una mototaxi. De inmediato, personal de Serenazgo activó el patrullaje integrado en la zona para iniciar un operativo de búsqueda.

Gracias al trabajo conjunto entre la Policía Nacional del Perú y serenos del distrito, se logró la captura de los presuntos implicados en Pamplona Alta. La conductora del vehículo menor fue identificada como Aelin Guamaní Curso, mientras que el otro detenido responde al nombre de José Armando Quispe Sánchez.

INVESTIGACIÓN EN CURSO Y BÚSQUEDA DE PRÓFUGOS

Según las investigaciones policiales, en este crimen estarían implicadas cuatro personas, de las cuales dos permanecen prófugas; sin embargo, ya han sido plenamente identificadas mediante registros de cámaras municipales y la Policía continúa tras sus pasos, informó Manuel Ramírez Ortiz, gerente de Seguridad Ciudadana del distrito.