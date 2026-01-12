Última encuesta presidencial de Datum marca los top 5: López Aliaga, Fujimori lideran

La más reciente medición nacional de Datum, ya con los partidos que definieron a sus postulantes, ofrece una primera fotografía de cómo arranca la contienda presidencial de 2026. El sondeo muestra un electorado fragmentado, en el que conviven mensajes de tono moderado con planteamientos de corte más confrontacional, reflejando la diversidad de expectativas que hoy atraviesa al país.

En el primer bloque aparecen Rafael López Aliaga con 12% de intención de voto y Keiko Fujimori con 8%. Más atrás se ubica Carlos Álvarez, quien alcanza 6.2% y consolida el tercer lugar, seguido muy de cerca por Mario Vizcarra con 5.8%. Cierra el grupo Alfonso López-Chau, que registra 3.8% y logra incorporarse a la lista de los cinco primeros.

Un electorado dividido entre el orden y el cambio

El avance de Álvarez está asociado a un nicho que demanda propuestas duras frente a la inseguridad y otros problemas estructurales, con mayor presencia en Lima, el norte y la Amazonía. Ese perfil coincide con una de las preguntas del estudio: si el país busca un liderazgo de rasgos radicales, al estilo del discurso de mano dura que ha ganado espacio en la región.

En el caso de López-Chau, su respaldo se concentra en el centro andino y el sur, donde pesa la valoración positiva de su trayectoria académica como exrector de la UNI. Sin embargo, en las últimas horas su figura también ha sido objeto de cuestionamientos por no haber detallado que estuvo detenido durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Finalmente, el panorama aún podría variar, ya que la situación de la candidatura de Mario Vizcarra sigue pendiente de definición, un factor que podría modificar esta primera radiografía electoral.