Alcalde Renzo Reggiardo responde por auxilio vial en Panamericana Sur

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se pronunció sobre la demora en el auxilio vial tras un accidente ocurrido en la Panamericana Sur, en un tramo actualmente administrado por la Municipalidad de Lima. El hecho fue registrado por Panamericana Televisión, que realizó un recorrido por la zona y constató las dificultades en la atención a los conductores afectados.

El choque se produjo alrededor de las 9:45 de la mañana, a la altura del fundo Mamacona, cuando una camioneta impactó contra un vehículo menor tras frenar de manera repentina. A pesar de que no se reportaron heridos de gravedad, ambos vehículos quedaron detenidos en plena vía rápida, lo que provocó una fuerte congestión vehicular.

Los ocupantes de las unidades involucradas indicaron que, tras los primeros momentos de confusión, se comunicaron con la central de emergencias de la Municipalidad de Lima. Durante la llamada se les solicitó proporcionar sus datos personales, número de placa y ubicación exacta del accidente, y se les aseguró que el auxilio se encontraba en camino.

AUXILIO TARDÓ 40 MINUTOS

Sin embargo, el apoyo municipal tardó más de 40 minutos en llegar, lo que agravó el tráfico y generó malestar entre los afectados. Aunque finalmente una grúa pudo retirar uno de los vehículos, la ausencia inicial de auxilio oportuno puso en tela de juicio la eficacia del servicio, pese a las declaraciones del alcalde sobre los esfuerzos de la comuna para mejorar la atención.