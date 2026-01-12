Municipalidad de Miraflores pone en concesión histórico Estadio Manuel Bonilla

Un acuerdo de sesión del Concejo Municipal de Miraflores ha desatado polémica en el distrito tras anunciarse que el Estadio Manuel Bonilla, uno de los recintos deportivos más emblemáticos del distrito, será concesionado a una empresa privada. La medida, que se oficializará en los próximos días, busca transformar el estadio en un moderno espacio multipropósito de carácter deportivo y cultural.

Desde la municipalidad se ha señalado que el estadio, en los últimos años, fue prácticamente abandonado y utilizado como almacén de equipos de serenazgo en desuso. Según el subgerente de Deporte y Recreación, Felipe Ojeda, la propuesta contempla la construcción de una infraestructura similar a las arenas de los Juegos Panamericanos Lima 2019, con capacidad para albergar eventos deportivos y conciertos.

La concesión, que podría otorgarse por un periodo aproximado de 30 años, permitiría a la empresa privada recuperar su inversión, estimada en más de 40 millones de dólares. Ojeda explicó que una obra de esa magnitud demandaría al municipio cerca de cinco años de todo su presupuesto destinado a infraestructura, por lo que resulta inviable asumirla con recursos propios.

PREOCUPACIÓN ENTRE VECINOS

Sin embargo, la iniciativa ha generado preocupación. Vecinos recuerdan que el estadio era un espacio activo para actividades deportivas y recreativas, mientras que el exregidor Jorge Gurmendi cuestionó que se haya detenido un proyecto de remodelación integral que iba a financiarse mediante obras por impuestos. La municipalidad anunció que la próxima semana se publicará oficialmente la intención de concesión.