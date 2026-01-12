José Jerí admite errores por cita con empresario chino en chifa de San Borja

El presidente encargado José Jerí afrontó este lunes una agenda marcada por seguridad ciudadana y cuestionamientos políticos. Durante una actividad oficial, las autoridades informaron sobre la reciente captura de 12 personas presuntamente implicadas en redes de extorsión, mientras el mandatario reiteró que la lucha contra estos delitos debe sostenerse sin pausas, en medio de una coyuntura de alta presión social.

Detalles de la reunión no oficial en San Borja

En ese contexto, Jerí se refirió a la reunión no oficial que sostuvo el 26 de diciembre en un chifa de San Borja con el empresario chino Zhihua Yang. El jefe de Estado reconoció que el encuentro generó dudas y realizó un mea culpa por la forma en que se dio, al señalar que debió manejarse con mayores cuidados. Asimismo, explicó que ha compartido en redes sociales documentos relacionados con actividades previstas por la conmemoración de las relaciones con China como aliado estratégico.

El mandatario también reveló haber recibido amenazas, aunque indicó que no les otorga mayor trascendencia y que continuará con sus labores habituales. A lo largo de la jornada difundió material que, según dijo, busca transparentar los vínculos institucionales y las iniciativas de cooperación que se encuentran en evaluación.

La agenda del día incluyó además una visita temprana al penal Ancón I, lo que provocó un retraso en su reunión con dirigentes del transporte urbano. Más tarde, Jerí encabezó un recorrido desde la cochera de la empresa Santa Catalina hasta el Escuadrón de Emergencia Este 1, caminando cerca de 25 cuadras bajo una temperatura que superó los 26 grados, en una actividad que acompañó la presentación de acciones contra la criminalidad.