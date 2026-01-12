Elecciones 2026: JNE define este 15 de enero el futuro electoral de Mario Vizcarra

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revisará este jueves 15 de enero la apelación presentada por Mario Vizcarra, en medio de criterios opuestos adoptados por los Jurados Electorales Especiales (JEE). Mientras el JEE Lima Centro 2 declaró improcedente su candidatura al Senado, el JEE Lima Centro 1 permitió que su postulación continúe, lo que ha generado un escenario de incertidumbre jurídica dentro del proceso electoral.

El cuestionamiento central gira en torno a la condena que pesa sobre Mario Vizcarra desde octubre de 2005 por los delitos de peculado, falsedad genérica y falsa declaración en proceso administrativo. Esa sentencia fue el fundamento para que se declarara improcedente su inscripción y se admita una tacha en su contra, bajo el argumento de que la inhabilitación lo impediría de aspirar a un cargo de elección popular.

Debate legal por la candidatura de Mario Vizcarra

Para el abogado electoralista José Tello, el JNE debería confirmar lo resuelto en primera instancia y excluir al candidato de la contienda. A su juicio, permitir que una persona con condena por delitos graves continúe en carrera abriría la puerta para que otros casos similares se presenten en futuros procesos, lo que implicaría un precedente negativo para el sistema electoral.

En una postura distinta, el también especialista José Naupari sostuvo que la candidatura debe mantenerse, pues el Tribunal Constitucional ha señalado en varios fallos que la norma que impide postular a personas condenadas vulnera la Constitución. No obstante, precisó que si el JNE opta por dejar fuera a Mario Vizcarra, este podría acudir al Poder Judicial mediante un amparo, siempre que dicho recurso se resuelva antes del 13 de marzo, fecha límite establecida en el cronograma electoral.