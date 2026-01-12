López Aliaga respalda paro de transportistas y exige a José Jerí mayor inversión en seguridad

Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular y aspirante a la Presidencia, expresó su respaldo a la anunciada movilización del gremio de transportistas en un contexto marcado por el aumento de la inseguridad ciudadana. El exalcalde de Lima sostuvo que la protesta refleja el descontento de un sector golpeado por la criminalidad y dirigió un mensaje al presidente interino José Jerí para que priorice recursos y acciones en materia de seguridad pública.

Las declaraciones se produjeron durante la presentación del libro “Los mejores merecen un veinte”, del candidato Aldo Bravo, quien postula con el número 20 por Renovación Popular. La publicación reúne episodios de la trayectoria política y personal de López Aliaga, y sirvió de marco para que el dirigente abordara la coyuntura social y política.

Crisis de seguridad y paro de transportistas en Lima y Callao

En ese mismo acto, López Aliaga se refirió a la encuesta de Datum que lo ubica en el primer lugar de las preferencias electorales con 12%, por encima de Keiko Fujimori (8.8%) y Carlos Álvarez (6.2%). Pese a ello, afirmó que no otorga mayor relevancia a los sondeos de opinión y evitó hacer valoraciones sobre los resultados difundidos.

El pronunciamiento ocurre a pocos días del paro convocado por los transportistas, que podría dejar fuera de circulación a más de 22 mil unidades de transporte público en Lima y Callao. El gremio ha advertido que la medida responde a los ataques y extorsiones que enfrentan los conductores, lo que añade presión al Poder Ejecutivo para adoptar medidas frente a la crisis de seguridad.