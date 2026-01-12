José Jerí se suma al paro de transportistas en medio de reclamos por seguridad

El presidente interino José Jerí fue abordado de manera imprevista por la esposa de uno de los choferes de la empresa Santa Catalina, quien permanece en estado grave tras un reciente ataque. El encuentro ocurrió mientras el mandatario participaba en una reunión de trabajo con decenas de dirigentes del transporte, en un contexto marcado por la inminencia de un nuevo paro nacional del sector.

Durante esa cita, Jerí admitió que existen falencias en la respuesta del Estado frente a la criminalidad y sostuvo que también se plegará a la jornada de protesta. Señaló que, como usuario del transporte público, enfrenta los mismos riesgos que miles de ciudadanos y que la inseguridad no distingue cargos ni funciones.

Reglamento pendiente y reclamos del sector

El jefe de Estado adelantó que este sábado se publicará el reglamento de la Ley 32490, norma que establece medidas extraordinarias contra la extorsión y el sicariato. Reconoció que su difusión ha tenido retrasos y remarcó que su implementación es clave para responder a las demandas del gremio, cuyos representantes han denunciado que, pese al estado de emergencia, continúan pagando a varias bandas de extorsionadores de manera simultánea.

En relación con los cuestionamientos por la falta de avances en investigaciones, Jerí explicó que los recientes cambios en las jefaturas policiales pudieron haber generado demoras en el seguimiento de algunos casos. Sobre el ataque ocurrido este fin de semana contra un conductor, el Comandante General de la Policía, Óscar Arriola, se pronunció luego del hecho, mientras los transportistas ratifican que el paro sigue en pie como medida de presión.