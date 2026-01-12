Accidente en la Panamericana Sur expone demora de auxilio vial por parte de la MML

Panamericana Televisión realizó un recorrido por un tramo de la Panamericana Sur, actualmente administrado por la Municipalidad de Lima, donde se registró un accidente de tránsito que evidenció serias deficiencias en el servicio de auxilio vial. El choque ocurrió alrededor de las 9:45 de la mañana, a la altura del fundo Mamacona, e involucró a una camioneta y un vehículo menor, generando congestión en plena vía rápida.

Los ocupantes de los vehículos señalaron que no hubo heridos de gravedad y que el impacto se produjo luego de un frenazo repentino. Tras los primeros minutos de confusión, los conductores se comunicaron con la central de emergencias de la Municipalidad de Lima para solicitar apoyo, proporcionando sus datos personales, número de placa y ubicación exacta del siniestro.

Sin embargo, pese a que se les aseguró que la ayuda estaba en camino, pasaron más de 20 minutos sin que llegara ningún equipo de auxilio, mientras el tránsito comenzaba a colapsar. Agentes de la comisaría de Lurín fueron los primeros en arribar y recién a las 10:26 de la mañana se presentó personal de la Municipalidad de Lima, casi cuarenta minutos después de ocurrido el accidente.

AMBULANCIA NUNCA LLEGÓ

Finalmente, una grúa llegó cerca de las 10:40 de la mañana para remolcar el vehículo que no podía encender, permitiendo liberar la vía. Pese a que se solicitó una ambulancia, esta nunca llegó, por lo que una pasajera adulta mayor tuvo que ser trasladada por un familiar a un hospital, dejando en evidencia la lentitud y falta de coordinación del sistema de atención de emergencias en esta importante arteria vial.