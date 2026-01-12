Punta Hermosa: Vecinos cuestionan trabajos en cauce de huaicos iniciados en diciembre

La ejecución de obras en el cauce por donde descienden huaicos en Punta Hermosa ha generado inquietud entre los vecinos. Desde diciembre se viene levantando infraestructura tipo puente en una zona considerada de alto riesgo, lo que, según advierten residentes, podría alterar el flujo natural del agua y los sedimentos en temporada de lluvias.

Las preocupaciones se intensifican por los antecedentes que arrastra el distrito. Las imágenes del huaico que golpeó a Punta Hermosa en marzo de 2017 siguen muy presentes entre la población, al recordar el impacto que tuvo la fuerza de la naturaleza cuando los cauces se desbordaron y afectaron viviendas, vías y servicios básicos.

Obras en zona de huaicos reavivan temores por seguridad

Un equipo periodístico intentó recabar información oficial sobre esta obra y otras medidas de prevención. Sin embargo, al acudir a la municipalidad, personal de la puerta principal indicó que los lunes no hay atención, por lo que no fue posible obtener una versión institucional que detalle los estudios técnicos o los criterios de seguridad aplicados.

Mientras tanto, los vecinos piden claridad sobre si la construcción de estos puentes considera el comportamiento histórico del cauce y los escenarios de crecida. Temen que, lejos de mitigar riesgos, la intervención pueda convertirse en un nuevo factor de vulnerabilidad frente a eventuales lluvias intensas y huaicos.