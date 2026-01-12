Surquillo y Miraflores se enfrentan por futuro de histórico Mercado N.º 1

Las posiciones quedaron claramente enfrentadas entre los municipios de Surquillo y Miraflores por el futuro del Mercado N.°1, un tradicional centro de abastos que permanece cerrado desde mediados del 2024. La polémica se intensificó luego de que surgiera la posibilidad de una eventual venta del predio, lo que provocó protestas de comerciantes y vecinos de Surquillo.

La alcaldesa de Surquillo, Cintia Loayza, encabezó un plantón en los exteriores del mercado y advirtió que no permitirá que un privado se apropie de lo que considera un bien público del distrito. La autoridad sostuvo que, por principio de territorialidad, el mercado debe pertenecer a Surquillo, al haber sido este distrito creado en 1949 a partir de Miraflores.

Desde Miraflores, el vocero municipal Lino de la Barrera respondió que el inmueble fue adquirido por ese distrito antes de la creación de Surquillo, por lo que legalmente les pertenece. Además, indicó que el alcalde miraflorino ofreció a Surquillo comprar el predio para que pueda administrarlo, pero que esa propuesta no prosperó, y negó que exista una agenda para vender el mercado a un privado.

PROYECTO DE INVERSIÓN

Mientras tanto, la alcaldesa Loayza anunció que su gestión ya cuenta con un estudio técnico que detecta daños estructurales y que se está elaborando un proyecto de inversión para rehabilitar y reabrir el mercado en los próximos meses. En medio de la controversia, durante el plantón se produjeron incidentes cuando algunos manifestantes increparon al vocero de Miraflores, reflejando el clima de tensión que rodea el futuro del Mercado Uno.