Comas: PNP da detalles de explosión que provocó muerte de presunto extorsionador

Un violento estallido alarmó la noche del domingo a los vecinos del cruce de las avenidas Casanave y Blanco Núñez de Vela, en el distrito de Comas, cuando un artefacto explosivo detonó en las manos de un joven de 19 años. El impacto fue tan fuerte que se escuchó a varias cuadras y dejó al muchacho gravemente herido, tendido en plena vía pública, cerca de la comisaría La Pascana.

Moradores de la zona salieron de inmediato para auxiliarlo y pidieron que no fuera movido mientras solicitaban ayuda de emergencia. El joven fue trasladado al hospital Sergio Bernales de Collique, donde finalmente murió debido a la amputación de un brazo y otras severas lesiones provocadas por la explosión.

Cámaras de seguridad revelaron que la víctima, identificada como Pedro Arellano Solís, había sido dejado minutos antes por un motociclista con mochila de delivery. Según el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, el joven se dirigía hacia un objetivo cuando el artefacto se activó de manera accidental, lo que desencadenó una explosión que le causó heridas mortales. La PNP informó además que ya se habría identificado a dos presuntos cómplices tras un registro domiciliario.

MATERIAL USADO EN MINERÍA

Personal de la UDEX encontró en la escena restos de mecha y plástico amarillo, lo que hace presumir que se trataba de cartuchos de emulsión explosiva, un material usado en minería y cada vez más presente en hechos criminales en Lima norte. Mientras continúan las investigaciones para determinar a qué local iba dirigido el ataque, los vecinos expresaron su temor por la creciente inseguridad en la zona.