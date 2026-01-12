Autopista Ramiro Prialé: caos vehicular y accidentes en nuevo bypass Las Torres

El nuevo bypass Las Torres, ubicado en la avenida Ramiro Prialé, se ha convertido en un punto crítico de caos vehicular, imprudencia y alto riesgo para conductores y peatones. A diario, decenas de vehículos ingresan en sentido contrario a la vía habilitada, generando embotellamientos y escenas de peligro extremo que ponen en jaque la seguridad de quienes transitan por la zona.

La situación se agravó luego de que la obra fuera aperturada de manera parcial hace dos semanas por la Municipalidad de Lima, permitiendo el tránsito solo en un sentido. Sin embargo, la ausencia de fiscalización y señalización clara ha provocado que numerosos conductores utilicen el bypass en ambos sentidos, creando un cuello de botella que bloquea la intersección y paraliza el tránsito por varios minutos.

El escenario se vuelve aún más alarmante debido a la presencia de los rieles del tren a pocos metros del cruce. En medio del tráfico detenido, varios autos y camiones quedaron amontonados justo cuando una locomotora pasó por la zona, generando momentos de pánico al estar a punto de producirse una colisión de grandes proporciones.

VIOLENTO CHOQUE

En medio de este desorden, un vehículo que circulaba en sentido contrario impactó contra una motocicleta, lanzando al conductor al pavimento. Testigos indicaron que el choque ocurrió cuando el motociclista intentó esquivar a otro vehículo que invadía su carril. La imprudencia y la carencia de señalización continúan convirtiendo a la Ramiro Prialé en un punto de alto riesgo, especialmente durante las horas punta.