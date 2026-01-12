Los Olivos: Desarticulan banda criminal que extorsionaba a comerciantes de Mercado Covida

Agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), capturaron en el distrito de Los Olivos a los miembros de una banda criminal dedicada al robo agravado y a las extorsiones a comerciantes.

En conferencia de prensa, el jefe encargado de la Diviac, comandante Segundo Santillán, señaló que se trata de 6 sujetos, 5 adultos y un menor de edad, a quienes se les incautó un arma de fuego y 10 celulares de dudosa procedencia.

"Uno es un adolescente de 16 años, los demás son 5 adultos, los 5 registran antecedentes policiales por diferentes delitos. Se ha logrado incautar una pistola (...) 3 cartuchos de dinamita, 10 celulares y droga que estos irrecuperables (...) antes de cometer su fechoría, consumen para envalentonarse", dijo.

EXTORSIONABAN A COMERCIANTES DE MERCADO

Asimismo, el comandante y jefe encargado de la Diviac precisó que los delincuentes intervenidos venían extorsionado a comerciantes del Mercado Covida de Los Olivos.