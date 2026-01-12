Miraflores asegura que Mercado N.º 1 le pertenece: "Fue comprado y consta en actas municipales"

Lino de la Barrera, gerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Miraflores, se pronunció tras la controversia generada a causa del anuncio del Municipio de poner en venta el Mercado N.º 1 ubicado en Surquillo.

En declaraciones a la prensa, el representante del Área Legal de Miraflores justificó la disposición del Municipio alegando que es de su propiedad tras haber efectuado su compra tiempo atrás, lo cuál estaría constatado por actas Municipales.

"Este mercado, no es que porque haya estado en Miraflores era del distrito, fue comprado y consta en las actas municipales que se compra el inmueble. Eso es importante mencionar", señaló.

Por otra parte, Lino de la Barrera cuestionó que el mercado permanezca cerrado desde hace año y medio y exhortó a la alcaldesa de Surquillo, Cintia Loayza, a no "tergiversar" la conversación que tuvo con el burgomaestre Carlos Canales, quien le propuso comprar el Mercado e impulsar su reapertura.