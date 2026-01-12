Colectivos chavistas acusan traición tras arresto de Nicolás Maduro

La captura del expresidente Nicolás Maduro, ocurrida la madrugada del 3 de enero en Caracas por parte del Ejército estadounidense, ha significado un duro golpe para el chavismo y ha generado un clima de alta tensión política en Venezuela.

Los colectivos que respaldan al régimen se encuentran completamente furiosos. Este grupo, que se autodenomina Defensores de la Revolución Bolivariana, opera desde el gobierno de Hugo Chávez como estructuras financiadas y armadas por el Estado.

Con el paso de los años, estas organizaciones continuaron con su misión de imponer el control social, amedrentando y persiguiendo a ciudadanos opositores a la dictadura. Además, cuentan con la potestad de retener personas sin orden judicial y no son procesados por la comisión de delitos, según diversas denuncias.

BUSCAN A QUIÉN TRAICIONÓ A MADURO

Tras la captura de Nicolás Maduro, los colectivos se encuentran obsesionados con identificar a quien lo habría traicionado. Sostienen que es imposible que se haya ejecutado una operación de esa magnitud sin la infiltración de alguien de su entorno cercano.

Estas organizaciones descartan que la responsable haya sido la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Los colectivos están dotados de armas de guerra, equipos de comunicación y capacidades operativas, lo que los convierte en grupos con alto poder dentro del país.

Finalmente, el grupo aseguró que no descansará hasta encontrar al supuesto traidor, a quien responsabilizan directamente por la caída de Nicolás Maduro y de su esposa, según sus propias declaraciones.