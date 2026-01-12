Cae tendero en San Isidro: escondía los productos robados en su pantalón

Con el propósito de reducir la ola de inseguridad ciudadana, los serenos de San Isidro pudieron detener a un tendero que continuamente ingresaba a los locales comerciales del distrito para apoderarse de lo ajeno.

En conversación con Panamericana Televisión, el subgerente de seguridad, Josep Livia, brindó detalles del operativo que realizaron y aseguró que, previo a la intervención del hampón, el sujeto había escondido lo robado en lugar discreto.

"El tendero ingresa (al local), introduce en sus partes íntimas los artículos (robados) de esa empresa. Posterior a ello, sale (del establecimiento) para entregarle (lo ultrajado) a una persona (que lo estaba esperando afuera)", mencionó.

VIGILANCIA CONTINÚA EN SAN ISIDRO

Ante los constantes casos delincuenciales en Lima, Josep Livia enfatizó que han destinado más de 600 cámaras de seguridad en puntos estratégicos del distrito, las cuales operan las 24 horas de los siete días de la semana.