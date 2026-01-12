Alcaldesa de Surquillo rechaza venta del Mercado N.º 1: "Nosotros tenemos la administración"

La alcaldesa de Surquillo, Cintia Loayza, se pronunció tras conocerse que la Municipalidad Distrital de Miraflores puso a la venta el Mercado N.º 1, ubicado justamente en el distrito de su jurisdicción, el cual se encuentra actualmente clausurado.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, la burgomaestre expresó su rechazo al anuncio del municipio miraflorino y señaló que por un "principio de territorialidad" el establecimiento en cuestión le pertenecería a Surquillo.

"Todos sabemos que por un principio de territorialidad, todos los bienes que están dentro de nuestro territorio deben ser del distrito creado. Nosotros tenemos la administración (del mercado) que se materializa y resulta de una resolución del Tribunal Constitucional", dijo.

ADMINISTRACIÓN

En ese sentido, Loayza Álvarez reconoció que la titularidad del mercado le pertenece a Miraflores, sin embargo, especificó que su comuna posee la administración del lugar, y busca reabrir sus puertas al público y comerciantes tras su clausura en el 2024.