Detienen a familia en el Jorge Chávez acusada de clonar tarjetas para comprar pasajes

Un grupo familiar que se disponía a viajar fuera del país para pasar vacaciones fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, acusado de integrar una presunta organización criminal dedicada a la clonación de tarjetas bancarias para la compra de pasajes aéreos internacionales.

La intervención policial se produjo cuando la familia intentaba abordar un vuelo con destino a Colombia. Según información oficial, dos de sus integrantes, Félix Cano y Jacqueline Tapia, habrían formado parte de esta red criminal dedicada al fraude bancario, motivo por el cual fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente.

Sin embargo, la familia rechazó categóricamente las acusaciones y señaló que una tercera persona, fue la encargada de adquirir los boletos aéreos. Los pasajes, cuyo costo superó los 8 mil soles, fueron comprados para seis personas, entre ellas menores de edad.

De acuerdo con la Policía, la pareja registra múltiples salidas del país, además de antecedentes por delitos similares, lo que reforzó las sospechas en su contra. No obstante, las investigaciones continúan para determinar si los detenidos son responsables o no de los hechos imputados.

LIBERTAD CON RESTRICCIONES MIENTRAS CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES

El Poder Judicial dispuso libertad con restricciones para los intervenidos, quienes no podrán salir del Perú sin autorización judicial. Por su parte, la familia insiste en su inocencia y exige una investigación exhaustiva contra la persona que compró los pasajes, quien actualmente se encuentra con paradero desconocido.