Paro de transporte será este 14 de enero por ola de criminalidad en Lima y Callao

Ante el aumento de la criminalidad en Lima y el Callao, diversos gremios de transporte público anunciaron un paro para este martes 14 de enero, descartando así la paralización que inicialmente se había previsto para el jueves 15.

Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, sostuvo que la lucha contra la inseguridad ciudadana depende directamente de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En ese sentido, advirtió que “muchos delincuentes han salido en libertad”, lo que evidencia una falta de prevención y ha generado ataques constantes contra transportistas en los últimos días.

“El problema de la inseguridad se está desbordando y por ello es mejor realizar una movilización saludable, sin ningún tipo de violencia”, señaló Ojeda, al precisar que los choferes protestarán con sus propias unidades por diversas calles de la capital.

Por su parte, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, afirmó que las promesas del Ejecutivo en materia de seguridad no se han concretado hasta el momento. Además, cuestionó al presidente del Congreso, Alejandro Soto Jerí, por la falta de reglamentación de una norma clave en seguridad ciudadana.

“Mientras esta norma no se reglamente, la unidad de élite que hemos propuesto no va a funcionar. Como consecuencia, el problema no se va a solucionar, porque se requiere trabajo de inteligencia, estrategias claras y recursos”, enfatizó Vargas.

En lo que va del año, el sector transporte registra 11 personas fallecidas producto de la violencia. A este paro se sumará el transporte tradicional, conformado por buses, combis y cústeres. En total, más de 20 mil unidades dejarán de circular, afectando a 300 empresas y más de 400 rutas en Lima y Callao.

SERVICIOS QUE OPERARÁN CON NORMALIDAD

Pese a la paralización anunciada para este 14 de enero, las autoridades precisaron que el Metropolitano, los corredores complementarios y el Metro de Lima continuarán operando con total normalidad en todas sus rutas.