Balacera en SMP: atacan centro recreacional donde se presentaban orquestas de salsa

Un violento ataque se registró la tarde del domingo en el distrito de San Martín de Porres, cuando delincuentes armados dispararon contra el centro recreacional Villa Carmencita, un conocido local donde se presentaban orquestas de salsa. Según informó el noticiero 24 Horas, el atentado dejó al menos dos personas heridas.

El hecho ocurrió en la avenida Yurumayo, cerca al cruce de las avenidas A y Canta Callao, hasta donde llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta. Sin mediar palabra, los desconocidos abrieron fuego contra el establecimiento, provocando pánico entre los asistentes y trabajadores del lugar.

De acuerdo con información preliminar, este no sería el primer atentado que sufre el local, lo que hace presumir que el ataque estaría vinculado a una red de extorsionadores que exige pagos a los propietarios para permitir el normal funcionamiento del negocio. Agentes de la comisaría de Laura Caller acordonaron la zona para facilitar las diligencias.

CONCIERTOS CONTINUARON

Pese a la balacera y a la presencia policial, las presentaciones musicales continuaron dentro del local como si nada hubiera ocurrido, lo que llamó la atención de los vecinos. En tanto, la Policía Nacional ya inició las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de este nuevo hecho de violencia en San Martín de Porres.