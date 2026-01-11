La ofrecían por redes sociales: Hombre encuentra su moto robada a la venta por internet

En nuestro país, la venta de motos robadas a través de redes sociales, especialmente en Facebook Marketplace, persiste como una modalidad delictiva, donde mafias suelen ofrecer estos vehículos y sus autopartes con descuentos de hasta el 50% respecto a su valor de mercado.

Los delincuentes utilizan las redes sociales para vender motos completas o piezas desmanteladas. En algunos casos, incluso contactan a las víctimas por estos medios para exigir dinero a cambio de la devolución de la unidad.

A nivel nacional, la fiscalía registró más de 13,500 motos robadas durante el 2025 y muchas de estas eran ofrecidas en por internet.

Recupera moto robada en Miraflores

Un hombre que le robaron una moto eléctrica en Miraflores, logró ubicarla cuando esta era vendida en la red social Facebook Marketplace.

Fue en esta zona por el Malecón Balta, donde el agraviado estaciona su moto eléctrica, sin embargo, al retornar se da con la sorpresa que su vehículo había sido hurtado.

Al notar que su vehículo venía siendo ofrecido a través de las redes sociales, acudió a la comisaría de Miraflores, donde se le brindó la asistencia y simuló la compra junto a un policía vestido de civil.

Cabe señalar que, el agraviado, por su parte, recuperó su vehículo valorizado en 3800 soles, mientras que se logró captura de los vendedores quienes serán puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones del caso.