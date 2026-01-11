Camión vuelca por buzones de desagüe en mal estado en vía de Jicamarca

En Jicamarca, un accidente que por poco le cuesta la vida al conductor de un camión fue reportado en la avenida Miguel Grau en San Antonio de Huarochirí.

El vehículo de carga pesada que al parecer transportaba material reciclable terminó volcado tras impactar con buzones en mal estado en la vía. Por fortuna este accidente no registró heridos de gravedad.

De acuerdo a primeros informes, el conductor del camión chocó en contra de varias tapas de desagüe expuestas, De acuerdo a los vecinos, esto debido al abandono de las obras de pistas y veredas que lleva más de un año.

No hubo heridos de gravedad

Lo más alarmante es que en la zona, tampoco existe ningún tipo de señalización que advierta a los conductores sobre este potencial peligro.

Cabe señalar que, los trabajos en estas obras estarían iniciando a inicios de febrero y culminarían para finales de este año de acuerdo a lo que ha señalado el Gore Lima.