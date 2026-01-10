Dictan comparecencia con restricciones a familia acusada de clonar tarjeta para comprar pasajes

Una familia fue intervenida en el área de control migratorio del aeropuerto Jorge Chávez cuando se disponía a viajar de vacaciones a San Andrés, en Colombia, tras detectarse que los pasajes habían sido adquiridos con una tarjeta presuntamente clonada a nombre de un magistrado. La operación, valorizada en más de 9 mil soles, activó una alerta por un cargo de 4,700 dólares en la tarjeta del funcionario agraviado.

Los detenidos fueron identificados como Rafael Cano Pozo y Jackeline Tapia Cabrera, quienes señalaron que compraron los boletos el 4 de enero a través de una persona que ofrecía descuentos por WhatsApp. La defensa sostiene que la familia también fue víctima de una estafa, ya que confiaron en un supuesto vendedor de pasajes que nunca dio la cara tras conocerse la denuncia.

No obstante, para la Policía se trataría de una presunta organización criminal denominada “Los Falsos del Aeropuerto”, dedicada a delitos informáticos contra el patrimonio bajo la modalidad de fraude. Las autoridades indicaron que Rafael Cano tendría antecedentes policiales y que existen actas de visualización de las conversaciones que evidenciarían la relación directa entre comprador y vendedor.

COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES

Pese a que la Fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva, el Poder Judicial del Callao dictó comparecencia con restricciones por el mismo periodo e impedimento de salida del país. La familia, que mantiene un pequeño negocio de venta de ropa y realizó plantones para pedir justicia, insiste en su inocencia, mientras que las personas que habrían vendido y presentado los pasajes no acudieron a rendir su testimonio.