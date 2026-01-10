Cusco: más de 50 trabajadores de salud terminan intoxicados en Hospital Regional

Dos graves emergencias sanitarias se registraron en las últimas horas en distintas zonas del país, generando preocupación entre las autoridades de salud. En Cusco, más de 50 trabajadores del Hospital Regional resultaron intoxicados, presuntamente tras consumir alimentos durante el almuerzo institucional, lo que provocó una rápida movilización de los servicios médicos.

Entre los afectados se encuentran médicos, enfermeras y personal asistencial, quienes comenzaron a presentar diversos malestares horas después de haber ingerido los alimentos. Varios de ellos fueron trasladados a establecimientos de EsSalud para recibir atención especializada. Cuatro trabajadores permanecen en observación médica, mientras que el resto ya fue dado de alta tras evolucionar favorablemente.

En tanto, en la región Lambayeque, una intoxicación masiva se produjo la mañana de este viernes en el distrito de Cayaltí, provincia de Chiclayo. Cerca de 70 trabajadores agroindustriales que laboraban en campos de cultivo de arándanos presentaron mareos, vómitos, desmayos y malestar general, presuntamente por la inhalación de sustancias químicas durante sus actividades.

SITUACIÓN EN LAMBAYEQUE

Los obreros fueron evacuados de emergencia en microbuses hasta el hospital de Cayaltí, varios de ellos en estado inconsciente, lo que generó preocupación por una posible saturación del establecimiento de salud. Las autoridades sanitarias han iniciado investigaciones para esclarecer las causas de ambos incidentes y determinar responsabilidades.